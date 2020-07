NYT: племянница Трампа в своих мемуарах называет его самовлюбленным

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Племянница президента США Мэри Трамп в выходящих в свет мемуарах характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, опубликовавшая краткие выдержки из книги "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Мэри Трамп, психолог-клиницист по образованию, "утверждает, что у ее дяди имеются в наличии все девять клинических признаков самовлюбленности", указывает The New York Times. "Дело в том, что наблюдающиеся у Дональда патологии столь комплексны и его поведение столь часто необъяснимо, что формулирование точного и всеобъемлющего диагноза потребовало бы целого ряда психологических тестов, которых он никогда не потерпел бы", - приводит газета слова Мэри Трамп. Она утверждает также, что "самолюбие Дональда было и остается хрупким и недостаточным барьером, отделяющим его от реального мира".

55-летняя Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. С конца июня ее родственники пытаются не допустить публикации книги, ссылаясь на подписанное Мэри Трамп 20 лет назад соглашение о конфиденциальности при разбирательстве спора о наследстве отца президента, Фреда Трампа - старшего. В понедельник издательский дом Simon and Schuster объявил, что ее мемуары выйдут в свет 14 июля.