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Россия поставит в Казахстан медикаменты для пациентов с коронавирусом

В Минздраве отметили, что в перечень вошли медикаменты российского производства

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия направит в Казахстан гуманитарную помощь в виде медикаментов для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Этот перечень [медикаментов] сейчас определен, грузы гуманитарные в ближайшее время прибудут в Казахстан. Насколько я знаю, сегодня вечером будет первый самолет", - сказал он.

Гриднев добавил, что в перечень вошли медикаменты российского производства, используемые для лечении коронавирусной инфекции.

Группа из 32 российских врачей во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым прибыла в Нур-Султан 6 июля специальным рейсом МЧС РФ. Российские специалисты окажут консультационное и практическое содействие врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Ранее власти Казахстана направили в адрес Министерства здравоохранения РФ перечень лекарств для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом.

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