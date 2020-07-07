Новые корпуса построят для первого российского курорта в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Карелии намерены построить два новых корпуса на 100 и 30 мест для первого российского курорта "Марциальные воды" в Кондопожском районе Карелии. На разработку проекта из бюджет региона выделили 45 млн рублей, сообщил на своей странице "ВКонтакте" во вторник глава республики Артур Парфенчиков.

"Планируем построить новый корпус на 100 мест и еще один, поменьше, на 30 мест, на озере Ламба. Вся необходимая документация подготовлена. В ближайшее время пройдет конкурс по разработке проекта. На проведение таких масштабных работ выделили 45 млн рублей из бюджета республики в рамках программы комплексной модернизации санатория. Ведем работу с федеральным центром на получение серьезных инвестиций для строительства новых корпусов", - говорится в сообщении.

Санаторий "Марциальные воды" возобновит работу после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса 15 июля. Пройти через приостановку работы первому российскому курорту позволила финансовая помощь из бюджета Карелии, выделены 16 млн рублей. Сейчас в здании закончен ремонт кровли концертного зала, подходит к концу капитальный ремонт пищеблока, готовят в открытию новые медкабинеты для реабилитационного центра, а также улучшена безбарьерная среда, в здании установили лифт.

"Безбарьерная среда - одно из условий, необходимых для того, чтобы направлять пациентов на реабилитацию по линии Фонда социального страхования", - отметил Парфенчиков.

Подходят к концу работы и по проектам модернизации санатория, приуроченной к 300-летию курорта, которое отмечалось в 2019 году: идет приемка подъездной дороги Шуйская-Гирвас, к концу лета должны завершится строительно-монтажные работы новой газовой катальной. Как ранее сообщал ТАСС, санаторий "Марциальные воды" находился в сложном финансовом положении, по итогам 2018 года, его кредиторская задолженность превысила 50 млн рублей. Строительство газовой котельной, согласно планам руководства, должно было сократить расходы курорта. Санаторий находится в собственности правительства Карелии, которое владеет 51% акций, 49% принадлежат карельским профсоюзам.

Санаторий "Марциальные воды", основанный еще Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников, находится на территории Кондопожского района Карелии в 54 км к северу от Петрозаводска, считается первым российским курортом. Также в "Марциальных водах" расположена Церковь святого апостола Петра XVIII века.