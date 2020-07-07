В Ингушетии планируют ввести систему раздельного сбора мусора до конца 2021 года

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют до конца 2021 года ввести в регионе систему раздельного сбора мусора. Для этого в республике будут установлены более 5 тыс. специальных контейнеров, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"В рамках организации внедрения системы раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов ведомство произвело оценку потребности региона в специальных контейнерах. По результатам оценки необходима закупка 5 022 контейнеров с 99% софинансированием из федерального бюджета, планируется, что эта работа по внедрению раздельной системы сбора мусора будет проведена до конца 2021 года. Раздельное накопление планируется осуществлять двух контейнерным методом пищевые/не пищевые", - говорится в сообщении.

Как сообщается, для организации раздельного накопления отходов правительством России утверждена дорожная карта, в которой также указаны меры стимулирования раздельного сбора мусора. В частности, граждан предлагается освободить от уплаты НДФЛ при сдаче вторичных ресурсов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.