В США заявили, что после решения властей студенты начнут выбирать другие страны

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн, может привести к тому, что иностранные студенты начнут выбирать для получения высшего образования другие страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Брэда Фарнсворта, вице-президента Американского совета по образованию, в который входят представители руководства примерно 1,8 тыс. вузов страны, а также ассоциаций, организаций и корпораций, связанных с высшим образованием.

"Мы думаем, что это создаст больше путаницы и больше неопределенности", - отметил он, признавшись, что решение "застало его и многих других [представителей сферы высшего образования] врасплох".

Фарнсворт считает данный шаг частью политики вашингтонской администрации, которая "не задает правильный тон". "Это приведет к еще большему беспокойству со стороны иностранных студентов и тех, кто все еще думает о том, куда они поступят этой осенью. Это может подтолкнуть их поступать в университеты другой страны", - заключил он.

Об иностранных студентах в США

Во вторник корреспонденту ТАСС в американском Институте международного образования сообщили, что в 2018-2019 учебном году в высших учебных заведениях США насчитывалось 1 095 299 иностранных студентов. Это на 0,05% больше, чем в 2017-2018 учебном году. Причем четвертый год подряд число иностранных студентов в США переваливает за миллион. По данным специалистов, за счет иностранных студентов американская экономика получила в 2018 году порядка $44,7 млрд (на 5,5% больше, чем в 2017-м).

При этом иностранцы составляют 5,5% всего студенчества в Соединенных Штатах. При составлении данных учитывались сведения, полученные от примерно 500 высших учебных заведений США.

Больше всего юношей и девушек на текущем этапе прибывает на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392). Однако за отчетный период был зафиксирован существенный отток студентов из Саудовской Аравии (-16,5%), Республики Корея (-4,2%), Японии (-3,5%) и Мексики (-1,5%).

Согласно информации, приводящейся в исследовании, из России на учебу в США в отчетный период приехали 5 292 студента. При этом зафиксирована негативная динамика. По сравнению с исследованием, которое охватывало 2017-2018 учебный год, число россиян в высших учебных заведениях США уменьшилось на 4,1%.

Эти сведения ранее уже распространялись, и в институте сообщили, что эти данные будут обновлены в конце июля.