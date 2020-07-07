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Пандемия коронавируса нового типа

США уведомили ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года

Генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ

ООН, 7 июля. /ТАСС/. США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ. "Данные условия включают предупреждение [о выходе] за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией", - уточнил он.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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