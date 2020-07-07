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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор предложил возобновить работу мечетей и храмов в Дагестане

Их посещение возможно при условии соблюдения масочного, дезинфекционного режима и социального дистанцирования

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора по Дагестану предложило возобновить работу культовых учреждений республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

"Управление Роспотребнадзора по республике предложило возобновить работу культовых учреждений Дагестана. Об этом сегодня, 7 июля, на заседании оперативного штаба под руководством председателя правительства Дагестана Артема Здунова по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Николай Павлов", - говорится в сообщении.

По словам Павлова, посещение мечетей, храмов возможно при условии соблюдения масочного, дезинфекционного режима, социального дистанцирования: площадью до 400 кв. метров - не более одного человека на 4 кв. метра, с площадью более 400 кв. метров - до 100 человек.

Запрет на посещение кладбищ и культовых сооружений для предупреждения распространения коронавируса в Дагестане был введен с 16 апреля. Руководители религиозных организаций всех конфессий региона обязаны были не допускать проведения обрядов и церемоний с присутствием людей. Для проведения религиозных обрядов должны были использовать онлайн-трансляции и другие виды дистанционного общения.

По данным регионального оперштаба, на 7 июля в Дагестане зарегистрировано 8 232 случая инфицированных коронавирусом, в том числе 48 - за последние сутки, 6 273 человека выздоровели, 397 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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