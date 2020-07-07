В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Еще 28 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 027 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 7 июля в Москве зафиксировано более 226,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечилось более 159,7 тыс. пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.