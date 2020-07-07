В Чечне возобновят работу банкетные залы

ГРОЗНЫЙ, 7 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров решил возобновить в республики работу банкетных залов после снятия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования. Количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину. Вместе с тем ответственным ведомствам поручено усилить контроль над соблюдением требований по ношению средств индивидуальной защиты", - написал Кадыров.

По его словам, за прошедшие сутки в республике выявлено 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. "На данный момент болеют 550 человек. Всего с начала пандемии заразилось 1 795, из них вылечились 1 220. Специалисты отмечают, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме", - рассказал глава Чечни.

Он добавил, что за период пандемии жителям региона роздано около 2 млн продуктовых наборов от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. "Более 50 тыс. остронуждающихся и малоимущих семей получили финансовую поддержку", - отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона, также возобновили работу кафе и гостиницы.