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Инициаторы бойкота Facebook заявили, что намерены продолжить его

Один из руководителей американской неправительственной организации Free Press Джессика Гонсалес заявила, что глава Facebook и операционный директор компании не убедили инициаторов бойкота в том, что они "принимают меры"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Правозащитные организации, которые инициировали бойкот корпорации Facebook, намерены продолжать его, поскольку считают, что компания отказывается выполнять их требования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте американской неправительственной организации Free Press.

В последние недели ряд крупных корпораций в США и других странах заявил о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации, в том числе Free Press.

Как следует из заявления, один из руководителей Free Press Джессика Гонсалес участвовала в состоявшейся во вторник встрече правозащитников и руководства Facebook. По словам Гонсалес, глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг не убедили инициаторов бойкота в том, что они "принимают меры". "Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется к нашим требованиям серьезно", - подчеркнула Гонсалес. "Нам нужно продолжать оказывать давление", - добавила она.

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США
Правозащитники после встречи с главой Facebook заявили, что продолжат бойкот компании
В настоящее время уже почти 1 тыс. компаний согласились приостановить размещение рекламы в сервисах Facebook, поскольку там не принимаются достаточные меры для удаления сообщений расистского характера
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