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Пользователи в России сообщают о сбое в работе "Ростелекома"

По информации сервиса Downdetector, в 23:34 мск число жалоб достигало 1 985

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком" наблюдаются в крупных городах России во вторник. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, в 23:34 мск число жалоб достигало 1 985. Отмечается, что 96% пользователей не могут подключиться к интернету, у 2% наблюдается сбой в работе всех сервисов.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.

Теги
Россия
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