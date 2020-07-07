Пользователи в России сообщают о сбое в работе "Ростелекома"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком" наблюдаются в крупных городах России во вторник. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, в 23:34 мск число жалоб достигало 1 985. Отмечается, что 96% пользователей не могут подключиться к интернету, у 2% наблюдается сбой в работе всех сервисов.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.