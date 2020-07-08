Госдума обсудит временные удостоверения для лиц без гражданства и квоты для мигрантов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду обсудит в первом чтении два правительственных законопроекта: о введении временных удостоверений личности для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, и о праве кабмина определять порядок распределения квот в регионах на проживание мигрантов.

Согласно одной из инициатив, закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под этим подразумевается "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории Российской Федерации". "Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа", - уточняется в законопроекте.

На данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время законами не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.

Согласно другому законопроекту, правительство наделяется полномочиями по определению порядка распределения квот в регионах на проживание мигрантов. Сейчас выдача иностранным гражданам разрешений на временное проживание осуществляется в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой правительством. Сама квота утверждается кабмином, исходя из предложений региональных органов власти с учетом их демографической ситуации и возможностей по размещению мигрантов, но порядок ее распределения в субъектах РФ не определен.