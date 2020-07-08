ВЦИОМ: россияне стали лояльнее относиться к браку людей разного вероисповедания

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние 10 лет стали лояльнее относиться к браку людей с разным вероисповеданием. Данные опроса имеются в распоряжении ТАСС.

"Россияне стали менее негативно относиться к браку людей с различным вероисповеданием (30%, минус 18 п. п. с 2010 года), с детьми от предыдущего брака (17%, минус 17 п. п.) и другой национальности (19%, минус 15 п. п.) или с ранее состоявшими в браке (16%, минус 13 п. п.)", - говорится в сообщении центра.

Доля тех, кто стал более одобрительно относиться к браку людей, имеющих детей от предыдущих отношений, увеличилась за 10 лет (22%, плюс +13 п. п.). Также россияне лояльнее воспринимают союз людей разной национальности (21%, плюс 11 п. п.).

"Не произошло значительных изменений за 10 лет в восприятии россиян союза людей разных поколений. У трети респондентов (36%) отрицательное отношение (против 42% в 2010 году). Один из 10 опрошенных относится с одобрением (12% против 7%), а практически каждый второй - нейтрально (47% против 40%)", - отметили в центре.

По данным опроса, наиболее позитивно россияне относятся к бракам своих близких и родственников, когда один из партнеров из другого населенного пункта (32%), отличается по уровню доходов (23%) или по образовательному и культурному уровню (22%).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 5 июля, участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Подобный опрос также проводился в 2010 году.