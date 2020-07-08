В России отмечается День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака. В этот день семьям вручат награды и подарки, пройдут различные акции и трансляции культурных мероприятий, в ЗАГСах пройдут торжественные регистрации.

Считается, что историческими прототипами святых являются князь Давид Юрьевич и его супруга Ефросиния, правившие Муромским княжеством в 1205-1228 годах. Об этом, в частности, писали в своих трудах русские историки Василий Ключевский и Евгений Голубинский. День их памяти отмечается 8 июля (25 июня по старому стилю), день перенесения мощей - в воскресенье перед 19 (6) сентября. Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) считают, что своими молитвами они благословляют вступающих в брак.

О муромских святых известно из памятника древнерусской литературы, "Повести о Петре и Февронии Муромских". Она была создана в середине XVI века иноком Ермолаем-Еразмом (известен также как Ермолай Прегрешный), писателем и публицистом, одним из составителей сборника житий "Великие Минеи Четьи". Повесть была написана по заказу митрополита Московского Макария и приурочена к канонизации муромского князя и его супруги на Московском поместном соборе 1547 года. После канонизации Петра и Февронии Муромских повесть формально была признана агиографической.

Сюжет повести

Согласно преданию, князь Петр спас жену своего брата от огненного змея, убив его с помощью Агрикова меча. Брызги змеиной крови, попавшие на князя, вызвали тяжелую кожную болезнь, отчего тело Петра покрылось язвами. Слуга, посланный за лекарем, встретил в рязанском селе Ласково крестьянку Февронию, дочь древолаза (собирателя дикого меда). Она согласилась излечить Петра в обмен на обещание замужества, но исцеленный князь отказался от брака с простолюдинкой. Спустя короткое время болезнь возобновилась, поскольку Феврония намеренно не залечила одну из язв на теле князя. Князь вновь обратился за помощью к девушке и после окончательного выздоровления исполнил свое обещание.

Бояре не признали княгиню и потребовали от Петра ее изгнать. Феврония согласилась уйти при одном условии, что возьмет с собой то, что пожелает. Княгиня увела с собой мужа, а в Муроме началась борьба за власть, оккончившаяся смутой. По просьбе бояр княжеская чета вернулась на престол и правила Муромом до своей кончины, наступившей в один день - 8 июля (25 июня) 1228 года. Перед смертью Петр и Феврония приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния.

Мощи святых

Тела Петра и Февронии были погребены в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, который находился на вершине Воеводской горы над Окой. После революции 1917 года храм был разграблен, часть икон и мощи перенесли в местный краеведческий музей. В 1924 году собор был закрыт, а накануне Великой Отечественной войны разрушен, впоследствии на его месте был разбит городской Окский парк.

В 1989 году мощи святых вернули верующим и перенесли сначала в Благовещенский собор Мурома, а 19 сентября 1992 года - в Троицкий собор Свято-Троицкого монастыря.

В конце 2017 года городская администрация сообщила о решении восстановить собор Рождества Пресвятой Богородицы на новом месте. 8 июля 2018 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень в его основании собора.

Традиции праздника

8 июля в день памяти святых РПЦ по традиции проводит крестные ходы и всенощные бдения в честь Петра и Февронии Муромских. Светский праздник, получивший название Дня семьи, любви и верности, впервые прошел в июле 2008 года. Символом этого праздника был выбран цветок ромашки, а главные его торжества традиционно проходят в Муроме.