Эксперт: жесткий режим самоизоляции вряд ли введут во время второй волны коронавируса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Возникновение второй волны коронавирусной инфекции в России неизбежно, но жесткий режим самоизоляции вряд ли будет введен. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На жесткую самоизоляцию нас вряд ли закроют. На первом этапе это было важно для того, чтобы подготовились прежде всего медицинские учреждения. Сейчас персонал обучен, койки развернуты, ведь основной критерий для выхода из изоляции - наличие свободных коек для госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Это не то же самое, что было в начале", - сказал он.

По мнению Горелова, при инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, бессмысленно вводить строгий режим ограничений, поскольку "нет такого шлюза, который бы ее не пустил". Залогом победы над коронавирусом является "естественное проэпидемичивание при готовности медицинских организаций". Эксперт также отметил, что появление второй волны вируса неизбежно.

"Я думаю, что вторая волна абсолютно точно случится, потому что стабилизация процесса происходит, когда 30% населения имеет иммунный ответ, а в сезонный коронавирус перейдет, когда иммунная прослойка превысит 60-70%. В настоящий момент данные выборочного исследования в Москве показывают, что таких людей не более 20%, максимум 25%. Поэтому по законам жанра эпидемиологии и вирусологии вторая волна неизбежна", - пояснил он.

По словам Горелова, это произойдет вместе с подъемом сезонных респираторных заболеваний в холодное время года. При этом вторая волна может оказаться сильнее первой только лишь в том случае, если вирус сильно мутирует за лето и приобретет новые свойства. "Но законы того же жанра говорят о том, что происходит ослабевание вируса во время циркуляции в человеческой популяции, потому что у него задача не убить. Он живет внутри организма, поэтому его цель - максимально расселяться, распространяться, и он как раз ищет восприимчивые коллективы для того, чтобы там распространиться", - добавил он.