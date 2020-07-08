В РПЦ считают, что упоминание веры в Бога в конституции не может оскорблять атеистов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поправка к Конституции РФ о вере в Бога не может оскорблять атеистов, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Об этом он сказал в среду в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Как это [нововведение] может оскорблять атеистов? Это же констатация факта, что предки передали нам веру в Бога. Ведь факт существования атеистов не оскорбляет верующих. <…> Атеист может считать, что верующий заблуждается, но существование верующего не оскорбляет атеиста.", - сказал он.

В п. 2 новой статьи 67.1 Конституции России говорится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.