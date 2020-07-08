В РПЦ считают, что дело схиигумена Сергия должны решать на уровне епархии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дело лишенного сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) должно быть разрешено на епархиальном уровне, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в среду в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Это история епархиальная и на уровне епархии должна получить разрешение. <…> Речь идет о конкретном человеке, с которым последние полтора-два года стали происходить радикальные изменения. До того времени он все же вел себя иначе. Поэтому и не было таких проблем, которые бы так сильно были заметны и так широко обсуждались", - сказал он.

Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил схиигумена Сергия (Романова) сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Он был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, а также называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сообщил в тот же день журналистам, что в церковный суд стали поступать обращения от людей, утверждающих, что они являются свидетелями жестокого обращения с детьми на территории монастыря. Эту информацию подтвердил Легойда.