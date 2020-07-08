В ЛДПР предложили разрешить водителям показывать документы на машину в электронном виде

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции либерал-демократов Ярослав Нилов подготовили законопроект, который позволит водителям при отсутствии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) избежать эвакуации машины, продемонстрировав сотрудникам Госавтоинспекции его копию или паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде. Текст и пояснительную записку Нилов опубликовал в среду в своем Telegram-канале.

Авторы отмечают, что сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), управление автомобилем без регистрационных документов влечет за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а также эвакуацию машины на специальную стоянку. "В то же время возможны ситуации, когда водитель транспортного средства не имеет на руках свидетельства о регистрации транспортного средства из-за его кражи или утери", - добавляют разработчики.

Они указывают на то, что у водителя могут быть и иные документы, подтверждающие законность владения автомобилем, например "паспорт транспортного средства (ПТС), генеральная доверенность, а также электронная форма свидетельства о регистрации транспортного средства". В связи с этим депутаты считают целесообразным "исключить в ряде случае привлечение к административной ответственности" и эвакуацию транспорта.

В частности, законопроектом предлагается дополнить первую часть статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, согласно которой штраф не применяется, если у водителя есть ПТС в случае, если он собственник машины, или же оригинал ПТС и генеральная доверенность, если автомобиль принадлежит другому лицу. Эта же статья дополняется положением, согласно которому эвакуация не применяется, если водитель является собственником "и имеет регистрационные документы на данное транспортное средство в электронном виде". Если речь идет не о собственнике, то водитель также должен иметь документы, подтверждающие право на управление авто. При этом наличие электронных копий документов не освобождает от штрафа в 500 рублей.

В ЛДПР считают, что это позволит оградить от эвакуации лиц, документы которых были украдены или утеряны. Законопроект пока не внесен в Госдуму, любые поправки в КоАП перед внесением должны получить отзыв правительства.