Парк развлечений компании Disney во Флориде к 15 июля полностью возобновит работу

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская компания The Walt Disney Company на следующей неделе возобновит работу всех четырех тематических зон парка развлечений Walt Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида). Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

По ее информации, первыми для посетителей откроется основная тематическая зона Magic Kingdom Park, а также Animal Kingdom Park. 15 июля работу возобновят тематические зоны Disney"s Hollywood Studios и EPCOT.

На территории парка будут действовать санитарные ограничения, введенные на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Вместе с тем руководство компании обещает придерживаться усиленных мер по дезинфекции. В заявлении The Walt Disney Company отмечается, что опыт посещения парка развлечений может отличаться от приобретенного ранее теми, кто уже бывал в нем.

В конце мая власти округа Ориндж во Флориде одобрили план компании, предусматривающий возобновление в июле работы парка развлечений Walt Disney World Resort. The Walt Disney Company ранее информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются почти в $1 млрд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 131 тыс. человек.