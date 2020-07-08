Президент Колумбии заявил, что режим карантина сохранится до 1 августа

БОГОТА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Колумбии из-за ситуации с коронавирусом приняли решение продлить режим общенационального карантина, срок действия которого истекает 15 июля, еще на две недели - до 1 августа. Об этом сообщил во вторник президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы продлеваем обязательную изоляцию до 1 августа", - заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам "участия в пилотных проектах по возобновлению работы ресторанов, театров и тренажерных залов".

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его несколько раз продлевали.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 124 494. От заболеваний, вызываемых инфекцией, умерли 4 359 человек.