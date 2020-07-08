В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook намерена принимать дальнейшие меры, чтобы в принадлежащих ей соцсетях не было сообщений, разжигающих ненависть. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном во вторник после встречи ее руководства с главами правозащитных организаций, инициировавших ее бойкот.

В чем провинилась соцсеть и что ей грозит?

Сотни крупных брендов объявили Facebook бойкот. В чем провинилась соцсеть и что ей грозит?

Как отметил представитель Facebook, слова которого приводит американский портал The Verge, данная встреча, состоявшаяся в формате телеконференции, стала для глав корпорации "возможностью ознакомиться с мнением организаторов кампании" по отказу от размещения рекламы в соцсетях. "Они хотят, чтобы в Facebook не было разжигающих ненависть сообщений, мы тоже этого хотим. Вот почему так важно, чтобы мы работали над этим", - отметили в компании.

"Мы знаем, что нас будут судить по делам, а не по словам, мы признательны этим и другим группам за взаимодействие", - также констатировали в Facebook. Пресс-служба американской корпорации не ответила на запрос ТАСС о предоставлении комментария относительно итогов встречи.

В указанных консультациях приняли участие глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг, а также представители неправительственных организаций, выступивших за бойкот компании. В их числе Free Press, Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Правозащитники заявили, что намерены продолжить акцию, поскольку компания отказалась выполнять их требования.

Возможные последствия

Как констатировала газета The New York Times, Facebook "не удалось успокоить организаторов бойкота размещения рекламы". Издание констатирует, что другие социальные сети, в том числе Twitter, активнее принимают меры по удалению сообщений, разжигающих ненависть. Газета заостряет внимание на том, что выручка Facebook в прошлом году составила около $70 млрд. Около 98% от этой суммы приходятся на поступления от размещения рекламы.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что отказ ряда компаний от размещения рекламы в сервисах Facebook, вероятно, продолжится и после завершения текущего месяца. Как констатирует издание, организаторы акции все активнее пытаются привлечь к участию в ней не только американские компании.