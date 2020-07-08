В Хабаровском крае обучили свыше 1 тыс. медиков для борьбы с COVID-19

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Обучение по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае прошли свыше 1 тыс. медиков, сообщил глава региона Сергей Фургал.

"Коронавирус потребовал от нас быстрых решений, перестроения прежде всего нашего здравоохранения, настройки системы профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, принятия мер государственной поддержки предпринимательства, рынка труда.<...> Потребовалась и масштабная переподготовка кадров. Обучено 529 врачей и 478 медицинских сестер с акцентом на современные технологии проведения искусственной вентиляции легких", - сказал Фургал.

За короткое время в регионе развернули более 1,5 тыс. инфекционных коек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в шести районах края. Он отметил, что это в два раза превышает установленные нормативы.

Он уточнил, что в настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией по краю составляет 353 случая на 100 тыс. населения. Это ниже, чем в целом по России. Смертность составляет 2,3 на 100 тыс. населения (в РФ - 6,9, на Дальнем Востоке - 2,8). В регионе с начала пандемии купировали несколько вспышек распространения инфекции - в Советской Гавани, Чегдомыне, Богородском. Помимо этого бригады врачей из Хабаровска помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией Камчатскому краю, Еврейской автономии, приняли заболевших пациентов из Амурской области.

Выплаты врачам

Фургал выразил благодарность врачам и медработникам, отметил, что они заслуженно получили награды президента РФ. 36 врачей были удостоены ордена Пирогова, семеро награждены медалью Луки Крымского. Работающие с пациентами с COVID-19 медики получили федеральные выплаты. Их в полном объеме за апрель-июнь перечислили 2,5 тыс. специалистов.

В крае также предусмотрели выплаты и для тех, кто не вошел в федеральный перечень. Это врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, специалисты, проводящие лабораторную диагностику коронавирусной инфекции, водители автомобилей учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На эти цели выделено 237 млн рублей. Получателями поддержки в июне стали почти 2,2 тыс. работников в 50 учреждениях здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае выявлено более 4,8 тыс. случаев заболевания COVID-19. Свыше 2,2 тыс. человек выздоровели, 33 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.