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В работе Instagram произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, в России незначительные проблемы в работе соцсети зафиксировали в Москве

ТАСС, 8 июля. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, а также в Аргентине, Бразилии, Великобритании и Австралии. В России незначительные проблемы в работе соцсети зафиксированы в Москве.

Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 92%), еще примерно 3% пользователей жалуются на сложности с входом в соцсеть, около 3% не могут воспользоваться сайтом Instagram.

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