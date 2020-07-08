Ким Чен Ын почтил память основателя КНДР Ким Ир Сена в 26-ю годовщину его смерти

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в 26-ю годовщину смерти основателя государства Ким Ир Сена посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне, где почтил память своего деда. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын возложил цветы к подножию статуй двух предыдущих руководителей народной республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных в центральном зале дворца. Лидера страны сопровождали представители руководства партии и государства, в том числе глава президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ, заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю и председатель кабинета министров Ким Чжэ Рён.

Расположенный на северо-восточной окраине Пхеньяна дворец был построен в 1977 году и первоначально использовался как резиденция Ким Ир Сена, где он проводил совещания, принимал иностранные делегации, там также находились его жилые апартаменты. После смерти первого президента КНДР 8 июля 1994 года здание было превращено в усыпальницу. Тело покойного вождя в прижизненном облике поместили в стеклянный саркофаг, который установили в зале, где нет ни одного окна, свет приглушен до полумрака и звучит траурная музыка.

Посещение Ким Чен Ыном мавзолея состоялось на фоне начавшегося визита в Южную Корею первого заместителя госсекретаря и спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна. Во вторник он прибыл в Республику Корея, где обсудит ситуацию вокруг денуклеаризации Корейского полуострова.

30 июня Бигэн заявил на телеконференции в Вашингтоне, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа и Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в США. Позднее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что ожидает новой встречи Трампа и Ким Чен Ына до американских выборов. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон поддерживают контакты по этому вопросу на различных уровнях.

В то же время представители КНДР на фоне сообщений о возможном проведении саммита утверждают, что страна не нуждается в переговорах с США, поскольку Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном лишь как средство урегулирования своих внутренних проблем.