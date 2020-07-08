Моряки судна из РФ в Пусане возвращаются на борт после отрицательных тестов на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Членов экипажа российского рефрижератора Ice stream в южнокорейском порту Пусан, у которых ранее был обнаружен коронавирус, начали выписывать из больницы после отрицательных тестов, сообщила ТАСС в среду гендиректор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова.

21 июня была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции у экипажа судна, прибывшего в Пусан. Диагноз подтвердился у 16 человек, они были госпитализированы. После повторных тестов были госпитализированы еще два человека. Кроме того, на Ice stream переоформили заболевшего моряка с соседнего судна, которое уже покинуло порт.

"Из 19 человек уже девять на борту, выписывают потихоньку, оставшимся сегодня должны сделать повторный тест. Их тестируют каждый день, как только тест показывает отрицательный результат, их выписывают", - сообщила собеседница агентства.

После госпитализации 18 из 21 члена экипажа трех оставшихся человек разместили в гостинице для иностранцев, выполнявшей роль обсерватора. По словам собеседницы, эти люди также уже вернулись на борт Ice stream.

Росрыболовство сообщило о готовности применить жесткие меры к судовладельцу Ice stream вплоть до отзыва свидетельства об управлении безопасностью в связи со вспышкой инфекции. Глава ведомства Петр Савчук поручил Северо-Восточному территориальному управлению разобраться в ситуации, подключив Роспотребнадзор.