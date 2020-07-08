Студотряд начал обустраивать инфраструктуру в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Студенческий отряд "Тигр", в который входят участники из разных регионов России, будет полтора месяца обустраивать инфраструктуру Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. В этом году построят деревянный настил, лестницы и мосты через горные ручьи на экологических тропах, сообщается на сайте заповедника.

"Студенческий отряд "Тигр" снова начинает работу в Сихотэ-Алинском заповеднике - в седьмой раз подряд. 18 студентов из разных регионов страны прибыли на территорию ООПТ (особо охраняемая природная территория - прим. ТАСС), чтобы за предстоящие полтора месяца внести свой посильный вклад в развитие инфраструктуры заповедника", - говорится в сообщении.

Директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина отметила, что из-за эпидемиологической обстановки смена могла не состояться. "Ребят в этом году меньше, чем обычно, но все они полны сил и энтузиазма работать. А работы предстоит немало: ежегодное гарантийное обслуживание троп "Мыс Северный" и "Озеро Благодатное", строительство 500 метров деревянного настила на тропах "Бухта Голубичная" и "Гора Лысая", а еще строительство мостов через горные ручьи, лестниц на крутых участках троп", - сказала она.

В уникальном заповеднике будут работать студенты из регионов Дальнего Востока, Сибири и центральной части России. Участниками студенческого отряда "Тигр" становятся студенты, проходящие обучение по связанным с охраной природы специальностям. Ежегодно в отряде трудятся будущие биологи, охотоведы, лесоводы, ветеринары, экологи и географы.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения, Минтрудом, Минсельхозом и при участии организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов в летний период. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял о планах организовать трудоустройство 60 тыс. студентов в летний период.

Сихотэ-Алинский заповедник создан в 1935 году и являлся самым крупным на планете. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу дальневосточные леопарды, амурские тигры и другие животные.