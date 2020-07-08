В Хабаровском крае в развитие туркластеров за три года вложили 790 млн рублей

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Вложения в инфраструктуру туристических кластеров Хабаровского края за последние три года составили 790 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами законодательной думы края.

"Пандемия открывает новые возможности для бизнеса. Считаю, что нужно дополнительное внимание уделить внутреннему въездному туризму. Хабаровский край в настоящее время развивает три туристических кластера. В инфраструктуру кластеров за последние три года вложено 790 млн рублей", - сказал Фургал.

Он уточнил, что была реконструирована набережная Хабаровска, ведется строительство инфраструктуры к объектам туристического кластера "Комсомольский", предполагающего создание туркомплекса на территории Комсомольска-на-Амуре. В этом году региональные власти работают над получением федерального финансирования причальной стенки набережной Комсомольска-на-Амуре.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма в стране. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на российский Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

"Сейчас наша задача заявить о туристическом потенциале Хабаровского края во всероссийском масштабе. Правительством края принято решение совместно с компаниями "Центр путешествий" и "Хабаровский аэропорт" выйти на Всероссийский конкурс с проектом по развитию экологического туризма в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий. Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив. У нас такой проект есть на базе туристского потенциала Шантарских островов - жемчужины Хабаровского края", - сказал Фургал.

Шантарские острова - архипелаг в Охотском море. Часть островов, а также прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка. Острова славятся своей уникальной природой, к ним приплывают гренландские и японские киты, а также косатки. Глава региона добавил, что перед краем стоит задача войти в TOП-10 территорий ключевых туристских дестинаций на Дальнем Востоке и в РФ.