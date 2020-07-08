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Пандемия коронавируса нового типа

Samsung будет производить портативные стерилизаторы для смартфонов

Устройство за 10 минут работы уничтожает до 99% бактерий, находящихся на поверхностях помещенных в него предметов

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о начале производства портативных ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов, что продиктовано растущим спросом на такие устройства на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном компанией в среду пресс-релизе.

Стерилизатор за 10 минут работы уничтожает до 99% бактерий, находящихся на поверхностях помещенных в него предметов, отмечается в сообщении. Устройство, имеющее также функцию беспроводной зарядки для смартфонов, будет продаваться в Южной Корее по 49,5 тыс. вон ($40).

По данным агентства Yonhap, Samsung также недавно запатентовал технологию антимикробного покрытия для чехлов мобильных устройств.

Власти Республики Корея ранее констатировали начало второй волны заражений коронавирусом в стране. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных власти намерены рассмотреть вариант ужесточения профилактических мер по всей стране, в частности ввести трехуровневую систему карантинных мероприятий.

Общее количество инфицированных в республике возросло до 13 244, умерли 285 человек.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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