Онищенко раскритиковал употребление вульгаризма "вторая волна" применительно к эпидемиям

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Употребление формулировки "вторая волна" в отношении распространения инфекции - это "вульгаризация" эпидемиологии как науки, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"День работника морского и речного флота был 5 июля, в воскресенье. О волнах говорят именно эти люди - моряки, речники. У эпидемиологов волн нет, у нас есть эпидемический процесс", - сказал он ТАСС и призвал "не вульгаризировать" такую науку, как эпидемиология.

"Волн нет. Есть эпидемический подъем заболеваемости, пандемический подъем заболеваемости, есть единичные случаи тех или иных инфекций", - разъяснил Онищенко.

Накануне бывший главный санитарный врач сообщил агентству, что коронавирус может циркулировать внутри России предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, так как высокий популяционный иммунитет уже сформирован.