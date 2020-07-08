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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые назвали места с самым высоким риском заражения коронавирусом

По данным газеты "Известия", наиболее опасными местами эксперты считают плохо вентилируемые помещения
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вирусологи и иммунологи составили рейтинг мест с повышенным риском заражения коронавирусом, сообщает в среду газета "Известия".

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Наиболее опасными местами эксперты назвали плохо вентилируемые помещения. "Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство", - пояснил газете руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На втором месте в рейтинге оказались помещения, в которых люди близко общаются в течение долгого периода времени. В частности, к таким местам относятся общественный транспорт, магазины и аптеки у дома, сообщил изданию директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Третью позицию в списке наиболее опасных мест заняли бары, рестораны и клубы. Кроме того, эксперты предупредили об осторожности при посещении храмов и общественных мест, в которых люди занимаются активной деятельностью (фитнес-клубов, театров, концертных площадок). 

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