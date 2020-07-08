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Пандемия коронавируса нового типа

В Болгарии зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

Санитарные власти страны зарегистрировали за последние сутки 188 случаев заражения

СОФИЯ, 8 июля. /ТАСС/. Санитарные власти Болгарии зарегистрировали за последние сутки 188 случаев заражения коронавирусом, что на 14 больше, чем днем ранее. Это стало самым высоким показателем в балканской республике с начала пандемии, сообщил в среду единый информационный портал болгарского Минздрава.

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По официальным данным, общее количество инфицированных составило 6 102, среди них 465 медицинских работников. Умерли за последние 24 часа четыре пациента с коронавирусом, всего зафиксировано 254 летальных исхода. На лечении в больницах находятся 483 пациента с коронавирусом, 32 из них - в отделениях интенсивной терапии. 3 037 человек выздоровели.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации, который продлевается до конца июля. Граждане обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных местах.

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БолгарияПандемия коронавируса нового типа
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