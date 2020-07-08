Суд Москвы взыскал с гендиректора РСП Кричевского долг перед банком почти в 61 млн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы взыскал с генерального директора общероссийской общественной организации "Российский союз правообладателей" (РСП) Андрея Кричевского в пользу ПАО "Региональный банк развития" задолженность по кредиту в размере около 61 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Суд взыскал с Кричевского Андрея Борисовича в пользу ПАО "Региональный банк развития" в лице конкурсного управляющего ГК АСВ (агентство по страхованию вкладов) задолженность по кредитному договору в размере 60 933 414 рублей 67 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Кредитная организация ПАО АКБ "РБР" в настоящее время находится на стадии ликвидации. Как следует из материалов дела, в 2015 году Кричевский, занимая должность первого заместителя гендиректора РСП, оформил в банке многомиллионный кредит.

Юрист, бизнесмен и общественный деятель Андрей Кричевский также является председателем правления общероссийской общественной организации "Российский музыкальный союз", членом совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации, членом попечительского совета ФГБОУ ВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", членом правления всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и гендиректором АО "Фирма Мелодия".