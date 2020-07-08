Лукашенко поздравил Константина Райкина с юбилеем

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем, отметив, что своим творчеством он по праву заслужил всенародную любовь, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

"За годы активной и плодотворной работы вами создано множество художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и жизнелюбием, - говорится в поздравлении. - Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене вы по праву заслужили всенародную любовь".

Лукашенко пожелал Райкину, чтобы его многогранное творчество и впредь дарило публике радость и вдохновение, способствовало "укреплению культурных связей между народами".

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин неоднократно бывал в Белоруссии. Так, несколько лет назад он выступал в Минске с поэтическим моноспектаклем "Над балаганом небо…". В прошлом году приезжал на тысячелетие Бреста на фестиваль "Белая Вежа".