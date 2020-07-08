Эксперт отметил устойчивый тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Суточное число заразившихся коронавирусом в течение месяца в Петербурге держится на уровне около 300 случаев, в городе отмечается тенденция на снижение заболеваемости. Среди заразившихся также становится меньше пациентов в тяжелом состоянии, сообщил в среду ТАСС глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто.

"В целом все наблюдаемые тренды указывают на положительную динамику с обратным развитием эпидемиологического процесса. Большинство из них имеет волнообразную динамику, вероятно обусловленную различным поведением жителей в выходные и будние дни, при этом анализ понедельной динамики демонстрирует устойчивые тренды на снижение заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также уровня госпитализаций и количества пациентов с тяжелым течением заболевания", - сказал собеседник агентства.

Как отметил академик, в течение последних четырех недель в Санкт-Петербурге регистрируют в среднем менее 300 новых случаев COVID-19 в течение суток, прирост общего числа выявленных случаев составляет 7-8%. При этом, по его словам, регистрируется значимый рост количества выздоровевших пациентов. Среднее значение выздоровевших, по словам Шляхто, за последнюю неделю на 31% выше показателя за предыдущую.

"Регистрируется четкая тенденция на снижение числа госпитализаций, и, что особенно важно, после длительной фазы плато в течение последних трех недель мы наблюдаем снижение числа пациентов, находящихся в реанимационных отделениях и пациентов на аппаратах ИВЛ. Практически уже в течение месяца, с 9 июня 2020 года, количество выбывающих пациентов из стационаров превосходит количество госпитализаций", - отметил академик. Он добавил, что за этот период общая занятость коечного фонда, перепрофилированного для оказания помощи пациентам с коронавирусом, снизилась с 89% до 61%.

По последним данным, в Петербурге выявили 26 094 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 20 359 человек, умерли 1 437.