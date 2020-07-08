В Волгограде деньги, выделенные на ремонт помещений облдумы, направят на борьбу с COVID-19

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы решили перенаправить бюджетные средства, предусмотренные на ремонт помещений облдумы, на борьбу с коронавирусной инфекций, говорится в сообщении пресс-службы облдумы.

"На совете думы депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы ассигнования в размере 33,5 млн рублей, предусмотренные на ремонт и оборудование помещений регионального парламента, были направлены на сферу здравоохранения, в частности на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья населения", - говорится в сообщении.

Спикер областной думы Александр Блошкин отметил, что обновление и модернизация материально-технической базы парламента подождут, "а сэкономленные таким образом средства помогут решению наиболее актуальных вопросов". "Сегодня региональные власти стараются максимально переориентировать бюджетные расходы на выполнение первоочередных задач", - приводит слова Блошкина пресс-служба облдумы.

По данным оперативного штаба на 7 июля, в Волгоградской области зарегистрировано 6 969 случаев коронавирусной инфекции. 3 414 человек выздоровели и выписаны из больниц, 45 человек умерли.