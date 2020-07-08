Сооснователь группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сооснователь и бессменный участник уральской рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом, у него диагностирована пневмония. Об этом музыкант сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"К великому сожалению, я стал частью статистики - мне поставлен диагноз COVID-19, поставлена пневмония. И, к великому счастью, <…> поражение [легких] не так велико, как могло бы быть. Всего 10%", - рассказал он.

По словам 61-летнего музыканта, болезнь протекает "очень тяжело и очень резко", в его случае "острая фаза уже позади". 10 и 13 июля ему назначены контрольные тесты. Он призвал всех соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски, чтобы вирус не распространялся.

Бегунов также уточнил, что тесты других участников "Чайф" дали отрицательный результат. Однако из-за его болезни была приостановлена работа над новым альбомом и репетиции, также были отложены планы по съемкам клипа и интервью.

Группа "Чайф" была основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске. На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).