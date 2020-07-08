В США компания Regeneron Pharmaceuticals обещает разработать "коктейль" от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals получила от Министерства здравоохранения и социальных служб США контракт объемом в $450 млн на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции.

Компания во вторник информировала, что экспериментальный коктейль REGN-COV2 двойного назначения проходит в настоящий момент второй этап клинических испытаний на лечебный эффект от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, и третий этап испытаний на предотвращение возникновения коронавирусной инфекции. Компания рассчитывает завершить большую часть работ над средством осенью 2020 года.

"Соглашение обеспечивает продолжение выпуска REGN-COV с тем, чтобы этот продукт был доступен в Соединенных Штатах немедленно в случае успеха клинических испытаний и получения разрешения на его использование в исключительных обстоятельствах со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - указывается в сообщении. Regeneron в случае успеха рассчитывает поставить от 70 до 300 тыс. доз этого средства, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

Как отмечает компания со штаб-квартирой в Территауне (штат Нью-Йорк), в случае успеха клинических испытаний и получения одобрения на его использование федеральное правительство обязалось предоставлять целебный коктейль всем американцам бесплатно. При разработке средства за основу были взяты антитела к коронавирусу, полученные от мыши и человека. В состав сыворотки включили набор специально отобранных иммуноглобулинов, которые не подавляют друг друга и обезвреживают вирус, сохраняя информацию о нем на случай повторной инфекции.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.