{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил Юлию Рутберг с юбилеем

Премьер-министр отметил способность народной артистки России "быть органичной и неповторимой"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Юлию Рутберг с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Вас, замечательную актрису, блистательную звезду Вахтанговского театра, остроумную, утонченную, экстравагантную, искренне любят миллионы людей. Вы покорили их сердца уникальным талантом, индивидуальностью, способностью быть органичной и неповторимой", - подчеркнул премьер.

Юлия Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РФ (2016), актриса Театра им. Евгения Вахтангова (1988-н.в.). Снималась в фильмах "Похороны Сталина", "Старые молодые люди", "Расстанемся, пока хорошие" и др.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Власти Перми помогут в организации похорон пострадавшей при пожаре в клубе "Хромая лошадь"
Погребение Ирины Пекарской состоится 8 июля в Перми
Читать полностью