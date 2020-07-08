Мишустин поздравил Юлию Рутберг с юбилеем

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Юлию Рутберг с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Вас, замечательную актрису, блистательную звезду Вахтанговского театра, остроумную, утонченную, экстравагантную, искренне любят миллионы людей. Вы покорили их сердца уникальным талантом, индивидуальностью, способностью быть органичной и неповторимой", - подчеркнул премьер.

Юлия Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РФ (2016), актриса Театра им. Евгения Вахтангова (1988-н.в.). Снималась в фильмах "Похороны Сталина", "Старые молодые люди", "Расстанемся, пока хорошие" и др.