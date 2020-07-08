Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки не изменился

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в среду остался на уровне предыдущего дня и держится на отметке 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В целом по РФ этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент в среду оказался ниже 1. Самый низкий фиксируется в Подмосковье (0,79). В Воронежской области он составил 0,91, в Нижегородской области - 0,92, в Красноярском крае - 0,96, в Москве, Иркутской и Ростовской областях - 0,99.

Выше единицы показатель находится в Ханты-Мансийском автономном округе (1,04), в Свердловской области (1,05) и в Санкт-Петербурге (1,07).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.