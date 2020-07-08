Хайкоу возглавил рейтинг 10 лучших для проживания китайских городов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июля. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань - Хайкоу - возглавил рейтинг 10 лучших для проживания городов КНР. Как сообщила газета " Хайкоу жибао ", он сохраняет за собой первенство шестой год подряд.

Рейтинг был создан Государственным статистическим управлением КНР совместно с Почтой Китая и Институтом национального развития при Пекинском университете. При его составлении учитывались три ключевых критерия: чувство удовлетворения жителей города, счастье и благополучие, а также ощущение безопасности. Помимо ключевых, был выделен 21 сопутствующий критерий, среди которых удовлетворение проживающих в населенном пункте граждан качеством воды, воздуха, медицинским обслуживанием, образованием, экологией, качеством интернета и т.д.

Помимо Хайкоу, в десятку лучших для проживания городов Китая вошли Пекин, Шанхай, Чанша (центральная провинция Хунань), Чанчунь (северо-восточная провинция Цзилинь), Циндао и Цзинань (восточная провинция Шаньдун), Куньмин (юго-западная провинция Юньнань), Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) и Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

Как пишет "Хайоу жибао", для составления рейтинга был проведен опрос, в котором приняли участие свыше 130 тыс. человек.

На протяжении нескольких лет Хайкоу также выходит в лидеры по качеству воздуха среди городов Китая. По итогам I квартала текущего года он занял первое место по этому показателю среди 168 крупнейших населенных пунктов КНР. В прошлом году рейтинг возглавил город Лхаса - административный центр Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай). Хайкоу и Лхаса уже несколько лет соперничают за звание города Китая с самым экологически чистым воздухом. В рейтинге 2018 года победил Хайкоу.