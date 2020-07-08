Вторая волна коронавируса. Какие города вновь уходят на карантин?

Спустя полгода после начала пандемии коронавируса многие страны сняли основную часть карантинных мер. Однако вирус продолжает распространяться по миру, и целые города вновь сталкиваются с ограничениями.

Власти Мельбурна снова ввели режим самоизоляции

Австралийский город с населением около 5 млн человек пробудет в этом режиме ближайшие шесть недель. Решение принято на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в штате Виктория. Так, за сутки перед объявлением мер число инфицированных в регионе возросло на 191 и составило 2824. Ограничения не коснутся походов за продуктами, посещения учебных заведений, а также случаев обращения за медпомощью и занятий спортом на открытом воздухе.

При этом гражданам не разрешается покидать пределы агломерации Мельбурна, на шоссе выставлены полицейские блокпосты, а между городом и остальной частью штата установлена "жесткая граница".

Ограничения также вернулись в Израиль

Из-за роста числа заражений коронавирусом в стране снова вступили в силу рестрикции на количество участников собраний. Правительство приняло решение о "немедленном закрытии" спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств. Кроме того, власти намерены ужесточить надзор за соблюдением санитарных норм на пляжах страны. Ежесуточное число заразившихся в Израиле начало возврастать с конца мая. 6 июня было выявлено 160 инфицированных коронавирусом, 23 июня — 460, 29 июня — 637, 2 июля — 1026.

В конце июня израильское правительство увеличило штраф за отсутствие у людей масок вне дома.

В Белграде снова вводят комендантский час

Президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в столице комендантского часа с вечера 10 июля до утра 13 июля. В Белграде, где сложилась самая тяжелая в стране эпидемиологическая обстановка, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В городе запретили собрания свыше пяти человек. В связи с ростом числа заразившихся сербская армия развернула госпиталь на 500 койко-мест на территории столичного культурно-спортивного комплекса "Штарк Арена", который уже служил временной больницей с 4 апреля по 9 мая.

По данным медиков, вторая волна пандемии в стране отличается тяжелой клинической картиной и большим числом молодых людей среди заразившихся. Больницы столицы и крупных городов переполнены. По словам Вучича, самую тяжелую волну коронавируса власти страны ожидают в ноябре. Из-за решения вернуть в Белград комендантский час в столице страны произошли беспорядки.