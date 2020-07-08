В Литве поступил первый иск к правительству насчет законности введения карантина

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Первый иск к правительству Литвы по возмещению ущерба для бизнеса, понесенного в результате введенных кабинетом министров из-за вспышки коронавируса ограничений, поступил в Вильнюсский окружной административный суд. Об этом сообщил в среду журналистам адвокат по этому делу Нериюс Залецкас.

Иск подан от имени частной клиники по одонтологической имплантации, истцы требуют возместить €70 тыс. ущерба, понесенного в результате вынужденного простоя. "При введении карантина кабинет министров должен был предусмотреть специальный порядок работы для предпринимателей, а не закрыть бизнес в приказном порядке", - сказал он.

Таких полномочий, по словам юриста, у правительства не было. "Это косвенно признал и парламент, когда позднее задним числом изменил закон о чрезвычайной ситуации, стараясь узаконить юридически необоснованную меру кабинета", - отметил Залецкас.

Общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса был введен в Литве по решению правительства 16 марта. Первые послабления жестких ограничений были сделаны в середине апреля.