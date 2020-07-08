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СМИ: в Киеве протестующие перекрыли метромост через Днепр

Жители одного из микрорайонов города протестуют против его застройки, сообщает издание "Левый берег"

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Метромост через Днепр в Киеве перекрыли жители одного из микрорайонов города, протестуя против его застройки, сообщило в среду украинское издание "Левый берег".

По его данным, около 70 протестующих беспрерывно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, движение по мосту остановлено. На место прибыли несколько патрульных машин полиции. Правоохранители пытаются убедить людей прекратить протест.

ТАСС пока не располагает информацией от правоохранительных органов Украины по данной акции в Киеве.

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