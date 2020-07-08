Власти Перми помогут в организации похорон пострадавшей при пожаре в клубе "Хромая лошадь"

ТАСС, 8 июля. Власти Пермского края помогут материально в погребении Ирины Пекарской, пострадавшей при пожаре в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве соцразвития региона.

Пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". Что случилось 10 лет назад

Ирина Пекарская умерла 6 июля спустя почти 11 лет после трагедии. Последнее время женщина получала паллиативную помощь в больнице. По данным СМИ, Пекарская в результате пожара получила несколько травм, в том числе, необратимые поражения мозга. После пожара женщина впала в кому, затем проходила лечение в России и за рубежом. Похороны состоятся 8 июля.

"Материальная помощь на погребение Ирины Пекарской будет оказана членам семьи", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, дети женщины с 2017 года находятся под опекой дяди, в воспитании также участвует их бабушка.

"Семья благополучная, за детьми осуществляется полный уход. Семья находится на сопровождении, при необходимости оказывается психологическая и правовая помощь", - добавили в пресс-службе. Ведомоство также уточнило, что опекуну помогут оформить на детей пенсии по потери кормильца и решить вопрос с наследством.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек, более 70 пострадали. Заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, однако в тот вечер в нем находились, по разным данным, от 250 до 300 человек, отмечавших день рождения клуба.