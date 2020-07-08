Бастрыкин поручил проверить сообщения о нападении мужчины на женщин в Татарстане

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Татарстану провести проверку после публикаций в СМИ о нападениях мужчины на женщин в парке в городе Нижнекамске. Об этом говорится в среду в сообщении на сайте СК РФ.

"В ряде СМИ опубликованы видеокадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в парке города Нижнекамска Республики Татарстан нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ее ногой, женщина падает, а мужчина продолжает свои противоправные действия. Затем он таким же образом нападает еще на нескольких женщин, часть из них - также с детьми. Председатель дал указание руководству следственного управления СК РФ по Республике Татарстан организовать доследственную проверку по факту нарушения прав граждан, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам происшествий, озвученных в СМИ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД Татарстана, 3 июля в Нижнекамске мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам в парке "Семья". Его задержали сотрудники полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. На данный момент потерпевшим гражданам назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет принято решение о привлечении к ответственности нападавшего.