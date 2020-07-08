Пассажиропоток московских аэропортов на внутренних рейсах увеличился на 29%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средний пассажиропоток столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово на внутренних рейсах по сравнению с прошлой неделей увеличился на 29%. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлой неделей он увеличился на 29%, а по сравнению с прошлым годом упал на 36%", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта рекомендует активно путешествующим по стране не забывать о безопасности в дороге и полете, носить средства индивидуальной защиты.