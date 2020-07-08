{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиропоток московских аэропортов на внутренних рейсах увеличился на 29%

При этом по сравнению с прошлым годом пассажиропоток упал на 36%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средний пассажиропоток столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово на внутренних рейсах по сравнению с прошлой неделей увеличился на 29%. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлой неделей он увеличился на 29%, а по сравнению с прошлым годом упал на 36%", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта рекомендует активно путешествующим по стране не забывать о безопасности в дороге и полете, носить средства индивидуальной защиты.

Теги
Россия
Бастрыкин поручил проверить сообщения о нападении мужчины на женщин в Татарстане
Ранее в СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как мужчина избил нескольких женщин, которые гуляли с детьми в парке в городе Нижнекамске
Читать полностью