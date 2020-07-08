Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"В отношении журналиста "Новой газеты" Ильи Азара снова составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования за одиночный пикет). На этот раз в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Азару грозит до 30 суток ареста", - сказал Соловьев.

По его словам, вопрос о виновности его доверителя в этом правонарушении будет решать Замоскворецкий суд. "Пока материалы на Азара туда еще не поступили", - сказал он.

В минувшую пятницу Азар, а также еще более десяти человек были задержаны в центре Москвы на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Позже Азара отпустили из полиции. Прокопьеву обвиняли в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тыс. рублей.