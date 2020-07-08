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Многодетные семьи Чувашии смогут с 2021 года воспользоваться льготой на транспортный налог

Этой мерой поддержки смогут воспользоваться жители республики, воспитывающие пять и более детей

ЧЕБОКСАРЫ, 8 июля. /ТАСС/. Льготу по транспортному налогу на автомобиль с 2021 года станут получать семьи с пятью и более детьми в Чувашии, сообщил журналистам в среду врио главы республики Олег Николаев.

"Со следующего года семьи, которые имеют пять и более детей, будут получать льготы по транспортному налогу на автомобиль, используемый ими для семьи. Конечно же, это только одна из мер поддержки", - сказал Николаев.

Он уточнил, что республиканское правительство также сейчас занимается вопросом повышения выплат для многодетных. "На этом не будем останавливаться и дальше будем искать дополнительные меры поддержки, углублять и расширять те формы поддержки, которые имеются", - добавил Николаев.

В настоящее время многодетные семьи в Чувашии могут воспользоваться региональным материнским капиталом в размере 150 тыс. рублей, получить земельный участок, вернуть часть затрат на уплату процентов по ипотеке, получить бесплатную юридическую помощь, бесплатно один раз в месяц посетить культурные и спортивных объекты республики.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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