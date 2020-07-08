Рособрнадзор не зафиксировал попыток взлома заданий ЕГЭ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор не зафиксировал попыток взлома заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в среду в ведомстве.

"Для отслеживания сетевой активности используются отлично зарекомендовавшие себя российские средства обнаружения вторжения. Вредоносной активности с начала года не зафиксировано", - сказал представитель пресс-службы Рособрнадзора.

В пресс-службе уточнили, что в ведомстве реализован комплекс организационных мер и технологических решений для обеспечения безопасности разрабатываемых заданий ЕГЭ. "Разработка заданий происходит в "чистой зоне", где не используются средства связи и нет доступа в интернет. Вход в "чистую зону" с мобильными телефонами и иными гаджетами запрещен. Все действия специалистов, допущенных к разработке заданий, фиксируются видеонаблюдением, программными и иными способами. Система, в которой хранятся задания, расположена в защищенном центре обработки данных специализированной организации, в который нет доступа через интернет", - отметили в Рособрнадзоре.

Возможность получения доступа к заданиям исключена и благодаря шифрованию экзаменационных материалов. Кроме того, для полной расшифровки заданий необходимо использовать несколько компонентов: электронный носитель с заданиями, специализированное программное обеспечение, персональный ключ шифрования, пароль и предварительную регистрацию рабочих станций для распечатки материалов.

В пресс-службе добавили, что для анализа защищенности сетевой инфраструктуры, обеспечивающей проведение ЕГЭ, привлекаются сторонние аудиторы.