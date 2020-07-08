Рошаль призвал выстроить систему реабилитации детей после тяжелых травм

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что в России не до конца выстроена система реабилитационной помощи детям с тяжелыми травмами и их последствиями. Такое мнение медик высказал в среду во время пресс-конференции в ТАСС, которая проходила в онлайн-формате.

"Последствия этих травм - спинальных, черепно-мозговых - очень серьезные, и они требуют очень длительной реабилитации, а такая реабилитация у нас в стране еще целиком не выстроена. Я не говорю только о материальных проблемах, я говорю о результатах. Мы видим, что у нас есть проблемы в организации реабилитационной помощи этим детям", - сказал профессор.

Рошаль отметил, что существуют различные фонды, в частности Благотворительный фонд содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями (Фонд детского доктора Рошаля), которые помогают организовать необходимую финансовую и практическую помощь нуждающимся, а также проводят работы по профилактике травматизма. По его словам, одной из важных составляющих оказания реабилитационной помощи являются телемедицинские технологии, благодаря которым можно получить консультации специалистов, а также проконтролировать выполнение необходимых рекомендаций врачей на дому.

Рошаль отметил, что поддерживает идею использования средств связи для получения квалифицированной помощи, "когда ребенок, находясь дома с мамой, получает необходимые рекомендации, контроль".